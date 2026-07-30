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Журнал «Профиль»

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ФХР обжалует в суде недопуск российских хоккеистов на ЧМ в 2027 году

Федерация хоккея России (ФХР) намерена решить вопрос участия российских спортсменов в чемпионатах мира юридическими методами: организация подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Международной федерации хоккея (IIHF) о недопуске российских национальных команд к этим соревованиям.

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