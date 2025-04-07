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200 колумбийцев присоединятся к штурмовому отряду в Курской области

200 колумбийцев присоединятся к штурмовому отряду в Курской области

Командир 47-й механизированной бригады ВСУ Гамлет Авагян подтвердил участие колумбийских наёмников в штурмовой группе на территории Курской области.

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