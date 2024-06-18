Нафтан – Славия Мозырь где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Беларуси 22 июня

В субботу, 22 июня, сыграют Нафтан и Славия Мозырь в рамках Чемпионата Беларуси по футболу. Лови фрибет 3 000₽ для ставки на этот матч Игра пройдет на стадионе Атлант Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.