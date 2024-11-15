Ускоритель искусственного интеллекта tinybox pro поступил в продажу по предзаказу за $40 000

На сайте tinygrad уже доступна для предварительного заказа версия tinybox pro, предлагающая еще два графических процессора, дополнительный процессор AMD Genoa EPYC и в три раза больше системной оперативной памяти, чем оригинальный ускоритель TinyBox AI за 15 000 долларов.
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