Видео: как пингвины строят гнезда из ярких камней во время брачного периода

Пингвины выбирают самые красивые камни для строительства гнезда / © Detroit Zoo Сотрудники зоопарка принесли птицам камни, раскрашенные специальной, безопасной для животных, краской, чтобы пингвины могли выбрать самые красивые и гладкие.
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