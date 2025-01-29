Казанский стрелок Галявиев должен выплатить 23 миллиона рублей компенсации

Служба судебных приставов начала процесс взыскания 23 миллионов рублей с Ильназа Галявиева, приговоренного к пожизненному заключению за нападение на класс в казанской гимназии №175, в результате которого погибли девять человек и 24 пострадали.
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