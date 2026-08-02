Робертсон побил рекорд Игр и выиграл золото в велоспорте

Источник изображения, Оуэн Хамфрис/PA Wire Опубликовано 6 часов назад Английский велосипедист Мэтью Робертсон во второй раз побил рекорд Игр Содружества, заработав золото среди мужчин C1-C3 индивидуальная гонка преследования на 3000 м.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)