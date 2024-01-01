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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Светлана Ишмуратова: «МОК и федерации сами будут приглашать нас и просить участвовать в соревнованиях. Нужно дождаться этого момента»

«Естественно, США и его сателлиты будут как можно дольше продлевать эту ситуацию. Сейчас нашим ребятам остается выиграть СВО, потом ситуация кардинально изменится.

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