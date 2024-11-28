Астролог Панина рассказала, что нужно подать на новогодний стол

Этит блюда задобрят Змею Покровительницей 2025 года станет Зеленая Деревянная Змея. Она довольно требовательная, поэтому стоит тщательно продумать, что вы поставите на праздничный стол, рассказала «Вечерней Москве» астролог и таролог Аделина Панина.
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