Экс-глава МИД Украины сделал неутешительный прогноз по поводу конфликта

Завершить украинский конфликт в нынешних условиях невозможно. В Киеве полагают, что им хватит ресурсов до середины лета и очередной помощи от Европы, выразил мнение экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, пишет Spiegel.
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