Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Треть регионов Российской Федерации законодательно ограничили трудоустройство мигрантов

Треть регионов Российской Федерации законодательно ограничили трудоустройство мигрантов

  Скачкообразно растет количество российских регионов, которые ужесточают миграционную политику, ограничивая работу трудовых мигрантов по патенту в десятках общественно значимых сфер: в транспорте, такси, торговле, производстве детского питания, торговле алкоголем и табаком и т.

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