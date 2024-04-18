Треть регионов Российской Федерации законодательно ограничили трудоустройство мигрантов

Скачкообразно растет количество российских регионов, которые ужесточают миграционную политику, ограничивая работу трудовых мигрантов по патенту в десятках общественно значимых сфер: в транспорте, такси, торговле, производстве детского питания, торговле алкоголем и табаком и т.
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