Треть регионов Российской Федерации законодательно ограничили трудоустройство мигрантов

Скачкообразно растет количество российских регионов, которые ужесточают миграционную политику, ограничивая работу трудовых мигрантов по патенту в десятках общественно значимых сфер: в транспорте, такси, торговле, производстве детского питания, торговле алкоголем и табаком и т.