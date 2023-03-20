Депутат Госдумы Сухарев предложил организовать в России бесплатные курсы военной и медицинской подготовки

Депутат Государственной думы Иван Сухарев обратился к первому вице-премьеру Андрею Белоусову с предложением организовать в России бесплатные курсы военной и медицинской подготовки для всех желающих, передает RT со ссылкой на соответствующее письмо.
Депутат Государственной думы Иван Сухарев обратился к первому вице-премьеру Андрею Белоусову с предложением организовать в России бесплатные курсы военной и медицинской подготовки для всех желающих, передает RT со ссылкой на соответствующее письмо.
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