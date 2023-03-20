Газета.ру

8 028 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Alexander LIFANOV
    Смотришь на его морду и не удивляешься.Генерал Росгварди...
  • Николай Герасименко
    Нонсенс, евреи лечат укронацистов, идол которых Бандера уничтожал их во время 2-ой Мировой войны. Видимо евреи нынче ...ZN.UA: посла Изра...
  • Alexander LIFANOV
    Как же так?! Не может быть! Он же наш друг!😂Reuters: власти Т...

Депутат Госдумы Сухарев предложил организовать в России бесплатные курсы военной и медицинской подготовки

Депутат Госдумы Сухарев предложил организовать в России бесплатные курсы военной и медицинской подготовки

Депутат Государственной думы Иван Сухарев обратился к первому вице-премьеру Андрею Белоусову с предложением организовать в России бесплатные курсы военной и медицинской подготовки для всех желающих, передает RT со ссылкой на соответствующее письмо.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх