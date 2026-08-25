Копенгаген готовится защищать Гренландию от «лучшего друга»

Трамп хочет Гренландию. Дания делает вид, что готова её защищать. Пока получается комично. Сообщается, что на днях Копенгаген впервые отправил призывников в Гренландию – ту самую полуавтономную территорию, на которую положил глаз президент США.
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