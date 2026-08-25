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Аргументы недели

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Копенгаген готовится защищать Гренландию от «лучшего друга»

Копенгаген готовится защищать Гренландию от «лучшего друга»

Трамп хочет Гренландию. Дания делает вид, что готова её защищать. Пока получается комично. Сообщается, что на днях Копенгаген впервые отправил призывников в Гренландию – ту самую полуавтономную территорию, на которую положил глаз президент США.

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