«Не по принуждению»: на Украине придумали новую схему мобилизации

На Украине придумали новую схему мобилизации мужчин. Власти уже работают над пилотным проектом, сообщил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации страны Михаил Федоров.
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