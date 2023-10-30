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«Не по принуждению»: на Украине придумали новую схему мобилизации

«Не по принуждению»: на Украине придумали новую схему мобилизации

На Украине придумали новую схему мобилизации мужчин. Власти уже работают над пилотным проектом, сообщил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации страны Михаил Федоров.

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