Израильтяне доверяют армии больше, чем Нетаньяху — опрос

ТЕЛЬ-АВИВ (ИА Реалист). Израильтяне доверяют ЦАХАЛу значительно больше, чем премьер-министру Биньямину Нетаньяху, говорится в последнем индексе голоса Израиля, опубликованном Израильским институтом демократии и посвященном войне с ХАМАС.
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