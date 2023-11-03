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ИА Реалист

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Израильтяне доверяют армии больше, чем Нетаньяху — опрос

Израильтяне доверяют армии больше, чем Нетаньяху — опрос

ТЕЛЬ-АВИВ (ИА Реалист). Израильтяне доверяют ЦАХАЛу значительно больше, чем премьер-министру Биньямину Нетаньяху, говорится в последнем индексе голоса Израиля, опубликованном Израильским институтом демократии и посвященном войне с ХАМАС.

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