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Сарая в 19 лет, тяжелая авария и болезнь: путь актрисы Татьяны Чердынцевой к счастью

Сарая в 19 лет, тяжелая авария и болезнь: путь актрисы Татьяны Чердынцевой к счастью

Когда 19-летняя Татьяна Чердынцева пыталась поступить в московский театральный вуз, ей прямо с порога заявили: «Ты старая».

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