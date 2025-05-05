ФСБ показала видео задержания организаторов работы sim-боксов

ФСБ обнародовала видеозаписи задержания членов организованного преступного сообщества, занимавшихся.ФСБ обнародовала видеозаписи задержания членов организованного преступного сообщества, занимавшихся обеспечением работы sim-боксов, с помощью которых мошенники обзванивали граждан России.
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