Из Архангельска в ЛНР направили новую партию гуманитарной помощи

Отправление адресовали бойцам Архангельского батальона. Для них подготовили полсотни дронов местного производства, термозащитные тенты и инновационный продукт питания «Арктик-Трофи» для быстрого восполнения сил.
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