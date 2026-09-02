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Казанский ГАУ: в России ИИ научили отличать подделку икры с точностью 90%

Казанский ГАУ: в России ИИ научили отличать подделку икры с точностью 90%

В России научили ИИ выявлять подделку икры с точностью свыше 90%. Как показал обзор научный обзор ученых Казанского государственного аграрного университета и Марийского государственного университета, выявить подделку можно с помощью анализа химического состава продукта по спектрам или оценки внешнего вида икринок на фотографиях.

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