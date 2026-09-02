Казанский ГАУ: в России ИИ научили отличать подделку икры с точностью 90%

В России научили ИИ выявлять подделку икры с точностью свыше 90%. Как показал обзор научный обзор ученых Казанского государственного аграрного университета и Марийского государственного университета, выявить подделку можно с помощью анализа химического состава продукта по спектрам или оценки внешнего вида икринок на фотографиях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ДР Вице-президент НА...
- В Путин поздравил р...
- Путин поздравил р...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым