Казанский ГАУ: в России ИИ научили отличать подделку икры с точностью 90%

В России научили ИИ выявлять подделку икры с точностью свыше 90%. Как показал обзор научный обзор ученых Казанского государственного аграрного университета и Марийского государственного университета, выявить подделку можно с помощью анализа химического состава продукта по спектрам или оценки внешнего вида икринок на фотографиях.