Россияне готовы инвестировать в освоение новых профессиональных навыков

Эксперты «Авито Рекламы» и «Авито Работы» провели исследование среди более чем 10 000 респондентов, целью которого было выяснить, как россияне получают новые профессиональные навыки, сколько готовы вложить в обучение и какие направления считают наиболее перспективными.
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