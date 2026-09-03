Россияне готовы инвестировать в освоение новых профессиональных навыков

Эксперты «Авито Рекламы» и «Авито Работы» провели исследование среди более чем 10 000 респондентов, целью которого было выяснить, как россияне получают новые профессиональные навыки, сколько готовы вложить в обучение и какие направления считают наиболее перспективными.