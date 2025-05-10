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Эстебан Окон о проблемах Хэмилтона: «Мне это знакомо, «Мерседесом» и «Феррари» надо управлять совсем по-разному»

Пилот «Хааса» Эстебан Окон, работавший резервным гонщиком в «Мерседесе», прокомментировал сложную адаптацию Льюиса Хэмилтона в «Феррари».

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