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Военные новости ★ спецоперация

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Лукашенко о ядерных учениях: для того, чтобы применить такое оружие, надо тренироваться

Лукашенко о ядерных учениях: для того, чтобы применить такое оружие, надо тренироваться

Буквально вчера президент РФ Владимир Путин сообщил, что российские и белорусские военнослужащие уже начали подготовку к совместным учениям по применению нестратегического ядерного оружия.

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