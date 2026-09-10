Комиссия Вологодской области поддержала прошение о помиловании экс-ректора медицинского университета

Комиссия по вопросам помилования в Вологодской области одобрила прошение о помиловании бывшего ректора Северного государственного медицинского университета Любови Горбатовой, осужденной за растрату, сообщает председатель Общественной наблюдательной комиссии региона Галина Федотова.
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