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Регионы России

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Комиссия Вологодской области поддержала прошение о помиловании экс-ректора медицинского университета

Комиссия Вологодской области поддержала прошение о помиловании экс-ректора медицинского университета

Комиссия по вопросам помилования в Вологодской области одобрила прошение о помиловании бывшего ректора Северного государственного медицинского университета Любови Горбатовой, осужденной за растрату, сообщает председатель Общественной наблюдательной комиссии региона Галина Федотова.

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