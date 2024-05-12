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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чус Матео («Реал») – лучший главный тренер сезона-2023/24 Евролиги

Чус Матео («Реал») – лучший главный тренер сезона-2023/24 Евролиги

Испанский специалист получил награду имени Александра Гомельского. Матео обогнал в голосовании Эргина Атамана («Панатинаикос») и Одеда Каташа («Маккаби»).

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