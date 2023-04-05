Роман Ротенберг назвал огромной потерей для российского хоккея смерть отца Мичкова

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировать новость о смерти Андрея Мичкова. Роман Ротенберг сообщил, что СКА не останется в стороне и окажет всю необходимую поддержку родственникам Матвея Мичкова, отец которого был найден мертвым накануне.
Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировать новость о смерти Андрея Мичкова. Роман Ротенберг сообщил, что СКА не останется в стороне и окажет всю необходимую поддержку родственникам Матвея Мичкова, отец которого был найден мертвым накануне.
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