Российские хоккеисты не выступят на международном турнире НХЛ в 2025 году

Глава Ассоциации игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) Марти Уолш заявил, что российские игроки, скорее всего, не примут участия в международном турнире национальных сборных, который лига планирует провести в 2025 году.
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