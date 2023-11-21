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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Российские хоккеисты не выступят на международном турнире НХЛ в 2025 году

Глава Ассоциации игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) Марти Уолш заявил, что российские игроки, скорее всего, не примут участия в международном турнире национальных сборных, который лига планирует провести в 2025 году.

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