Силы ПВО за ночь сбили семь украинских БПЛА над двумя регионами России

Минувшей ночью над Белгородской и Курской областями средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили семь украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщает 20 мая Минобороны России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии