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Павлюченко хочет возобновить карьеру в «Уфе» ради 200-го гола в клубной карьере. Бузова может поддержать Романа

Роман Павлюченко может возобновить профессиональную карьеру. Как сообщает инсайдер Иван Карпов со ссылкой на агента Романа Орещука, Павлюченко, завершивший карьеру в октябре прошлого года, может выйти на поле в составе «Уфы» в матче Фонбет Кубка России против «Ахмата», который состоится 26 февраля.

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