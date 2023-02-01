Павлюченко хочет возобновить карьеру в «Уфе» ради 200-го гола в клубной карьере. Бузова может поддержать Романа

Роман Павлюченко может возобновить профессиональную карьеру. Как сообщает инсайдер Иван Карпов со ссылкой на агента Романа Орещука, Павлюченко, завершивший карьеру в октябре прошлого года, может выйти на поле в составе «Уфы» в матче Фонбет Кубка России против «Ахмата», который состоится 26 февраля.