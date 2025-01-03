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Канада забила 13 голов за 5 игр на МЧМ-2025 – повторение худшего результата в истории сборной. Команда выбыла в 1/4, проиграв Чехии

Вчера в четвертьфинале молодежного чемпионата мира Канада проиграла Чехии со счетом 3:4 и завершила выступления на турнире.

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