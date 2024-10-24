Ученые предупредили Европу о неминуемом катаклизме

Десятки климатологов предупредили лидеров стран Северной Европы о крахе АМОС К лидерам стран Северной Европы обратились 44 ведущих климатолога планеты, чтобы предупредить о катастрофе из-за коллапса ключевых течений Атлантического океана.
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