Жители Петербурга за неделю направили свыше 2 тысяч жалоб на благоустройство

За неделю жители Санкт-Петербурга отправили на портал «Наш Санкт-Петербург» 1376 жалоб, касающихся мусора, около 160 жалоб на крыс, около 1100 жалоб на незаконную рекламу, включая рекламу наркотиков, а также 153 жалобы на неудовлетворительное состояние детских площадок.
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