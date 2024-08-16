Жители Петербурга за неделю направили свыше 2 тысяч жалоб на благоустройство

За неделю жители Санкт-Петербурга отправили на портал «Наш Санкт-Петербург» 1376 жалоб, касающихся мусора, около 160 жалоб на крыс, около 1100 жалоб на незаконную рекламу, включая рекламу наркотиков, а также 153 жалобы на неудовлетворительное состояние детских площадок.