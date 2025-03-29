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Царьград

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Житель Великобритании лёг спать с болью в ухе и умер

Житель Великобритании лёг спать с болью в ухе и умер

Мужчина три дня жаловался на боль в ухе, но госпитализировали его только тогда, когда он на несколько часов потерял ночью сознание.

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