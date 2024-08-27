"Направил письмо Павлу Дурову". Владислав Бакальчук призвал не передавать принадлежащие Wildberries каналы

Владислав Бакальчук на фоне развода с женой Татьяной и разборок по поводу компании Wildberries опубликовал новый пост в своём телеграм-канале, в котором просит не передавать принадлежащие Wildberries каналы.
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