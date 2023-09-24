Закон и Порядок

135 695 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Silver Kont
    На ои-24 поедут пидарасы и продажные бляди.... Вся Россия будет болеть за них, за их полнейший провал... Вот только п...882,2 млн руб, за...
  • Гарибян Сусанна (Гарибян)
    Наверно вы в чём-то правы, спорт это огромный и тяжкий труд , и когда, вложив всего себя на пути к поставленной цели,...882,2 млн руб, за...
  • Александр Рожков
    Правильна. Пора правду сказать. У нас разве не сословное общество? Ну может поторопились чуток. Может надо подождать ...В аэропорту Шерем...

Условия поддержки территориальной целостности Украины

Условия поддержки территориальной целостности Украины

Лавров: Россия уважает территориальную целостность Украины Россия еще в 1991 году признала суверенитет Украины на основе декларации о независимости, которую та приняла, выходя из СССР, и поддерживает ее территориальную целостность при условии внеблокового статуса, отметил ЛавровСергей Лавров (на экране) (Фото: David Dee Delgado / Getty Images) Россия поддерживает территориальную целостность Украины при условии ее внеблокового статуса, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх