Департамент культурного наследия Москвы: около 400 артефактов обнаружили в Хамовниках

Столичные археологи обнаружили порядка 400 артефактов во время раскопок в 2022–2023 годах. Находки были сделаны в Хамовниках, передала «Вечерняя Москва» слова руководителя департамента культурного наследия города Алексея Емельянова.
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