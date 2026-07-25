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Регионы России

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Самолёт МС-21-200 получил облегчённую конструкцию для улучшения летных характеристик

Самолёт МС-21-200 получил облегчённую конструкцию для улучшения летных характеристик

Самолёт МС-21-200 проходит модернизацию с целью снижения массы ключевых элементов конструкции. Инженеры сосредоточены на уменьшении веса пилона силовой установки и бортовой кабельной сети, что позволит повысить эффективность лайнера и улучшить его эксплуатационные характеристики.

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