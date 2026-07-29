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Моноспектакль Юлии Рутберг пройдет в Одинцовском городском округе

Моноспектакль Юлии Рутберг пройдет в Одинцовском городском округе

Народная артистка России Юлия Рутберг представит моноспектакль «Кабаре «Бродячая собака»» 1 августа в Культурном центре имени Любови Орловой, который является отделом Звенигородского государственного музея-заповедника в Одинцовском городском округе.

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