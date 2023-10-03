ИА Реалист
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИА Реалист

256 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ксюша Кирьязис
    Франция как проститутка - готова на всё и со всемиФранция готова по...
  • Вася Искандер
    Да, когда предатель в крепости- она врагом возьмётся, так и с Арменией, но в отличие от России у них не было Ельцина ...Арцах нельзя расп...
  • tsan tsan
    Поздно пить "Боржоми". Кто теперь будет на Армению нападать ? Сами ликвидируются.Франция изучает п...

Денег на поддержку киевского режима у Пентагона осталось на полгода

Денег на поддержку киевского режима у Пентагона осталось на полгода

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). В казне Пентагона осталось $5,2 млрд средств для предоставления вооружений и другой помощи в сфере безопасности киевскому режиму, пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на неназванных чиновников Минобороны США.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх