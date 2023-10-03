Денег на поддержку киевского режима у Пентагона осталось на полгода

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). В казне Пентагона осталось $5,2 млрд средств для предоставления вооружений и другой помощи в сфере безопасности киевскому режиму, пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на неназванных чиновников Минобороны США.
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