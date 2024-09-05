«Ничего не ел, пил мочу»: украинский военнопленный рассказал, как его бросили сослуживцы и спасли российские военные

23-летний уроженец Львовской области Роман Иванив получил ранение в ногу под Авдеевкой. Он умолял своих сослуживцев спасти его или отправить за ним эвакуационную группу, но солдаты ВСУ, не оказав первую помощь, забрали у Иванива автомат и припасы.