27 очков, 16 передач и 10 подборов Кевина Дюрэнта помогли «Финиксу» на выезде обыграть «Хьюстон»

Форвард «Финикса» отметился 27 очками, 16 передачами, 10 подборами, 2 перехватами и блок-шотом. За 41 минуту на паркете Дюрэнт реализовал 9 из 16 с игры (3 из 7 из-за дуги) и 6 из 8 с линии штрафных.