Рухнувшее величие и какие выводы из этого нужно сделать.

МБ

Михаил Бердников

Сегодня сказали эксперты по 1 каналу,что США превращается в страну 3-го мира,когда всё ломается и рушится,не находится денег на содержание и обновление. А уж важнейший мост под небольшим давлением рассыпался,как будто был сложен из спичек...Это финиш державы? Или начало конца? Дальше будет только хуже...Время покажет? Или этого мало?