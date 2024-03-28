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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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    Сегодня сказали эксперты по 1 каналу,что США превращается в страну 3-го мира,когда всё ломается и рушится,не находитс...Рухнувшее величие...

Рухнувшее величие и какие выводы из этого нужно сделать.

Рухнувшее величие и какие выводы из этого нужно сделать.

Обрушение моста в Балтиморе после того, как в опору врезался сухогруз под флагом Сингапура, вызвало различную реакцию у россиян.

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Комментарии
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ИП
Игорь Петров
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19 час.
МБ
Михаил Бердников
Сегодня сказали эксперты по 1 каналу,что США превращается в страну 3-го мира,когда всё ломается и рушится,не находится денег на содержание и обновление. А уж важнейший мост под небольшим давлением рассыпался,как будто был сложен из спичек...Это финиш державы? Или начало конца? Дальше будет только хуже...Время покажет? Или этого мало?
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13 час.

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