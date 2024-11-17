Пластик на пляжах по всему миру теперь можно обнаружить из космоса

Исследователи из Королевского Мельбурнского технологического института в Австралии разработали новую технику спутниковой съемки, которая позволяет идентифицировать пластик на пляжах, измеряя разницу в свете, отражаемом мусором, по сравнению с окружающим песком, водой или растительностью.