Пластик на пляжах по всему миру теперь можно обнаружить из космоса

Исследователи из Королевского Мельбурнского технологического института в Австралии разработали новую технику спутниковой съемки, которая позволяет идентифицировать пластик на пляжах, измеряя разницу в свете, отражаемом мусором, по сравнению с окружающим песком, водой или растительностью.
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