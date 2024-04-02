Что будет, если Россия уничтожит цели на территории НАТО? Например, в Литве

В Германии просчитывают варианты, за кого альянс вступится, а за кого — нет Дмитрий Родионов Фото: DPA/ Global Look Press Материал комментируют: Вадим Трухачёв Владимир Блинов Экспертный совет парламента Германии пришел к заключению о том, что статья 5-я Устава НАТО о коллективном ответе не может быть задействована в ситуации со вводом одной из стран блока войск на Украину и последующим российским ударом по ним, сообщает агентство DPA.