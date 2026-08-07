Иэн Гэрри: «Конор на 100% вернется. Ему нужно уйти триумфально, а не так»

Боец полусреднего веса UFC Иэн Гэрри считает, что Конор Макгрегор еще вернется в клетку. «Думаю, он на 100% вернется, потому что, по-моему, это не даст ему покоя: он проделал работу, чтобы добраться до этого момента, а выступить так и не смог.