НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Иэн Гэрри: «Конор на 100% вернется. Ему нужно уйти триумфально, а не так»

Боец полусреднего веса UFC Иэн Гэрри считает, что Конор Макгрегор еще вернется в клетку. «Думаю, он на 100% вернется, потому что, по-моему, это не даст ему покоя: он проделал работу, чтобы добраться до этого момента, а выступить так и не смог.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии