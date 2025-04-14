Сотрудники наркоконтроля Кабардино-Балкарской Республики задержали подозреваемого в сбыте наркотических средств

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Кабардино-Балкарской Республике после получения посылки из автобуса задержали 26-летнего ранее судимого нальчанина.
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