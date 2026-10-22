Врач-терапевт городской клинической поликлиники Эвелина Фатеева победила во всероссийском творческом конкурсе «Лечи сердцем!».
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