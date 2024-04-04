В «РЖД» отметили рост контейнерных перевозок из Китая в Ес транзитом через Россию

АндрейБорков

Перевозки из Китая в Гей-ропу через территорию РФ возросли почти в половину! И что с этого РФ имеет? Взять нашых "лепших корешей", имею ввиду КНР. На словах они как бы с нами, по крайней мере не против нас. Громогласные заявления про "укрепление сотрудничества", "рост взаимной поддержки" и т.п. На деле более половины банков КНР ПЕРЕСТАЛИ РАБОТАТЬ С РФ!!! Если раньше на заводе "Хони Пауэр" в КНР железяку любую заказывали, платили и через неделю-две ее уже на дизель ставили и работали, то теперь этот завод не может ни чего отправить в РФ, от слова СОВСЕМ. Не может по тому, что нет платежной линии РФ-КНР, банки КНР бабло не принимают! То же самое и с большинством других компаний и заводов! И где эта ДРУЖБА? В ПИЗ...Е эта дружба! Как у Дона Карлеоне - НИ ЧЕГО ЛИЧНОГО, ТОЛЬКО БИЗНЕС. Теперь к сути проблемы - возросшим перевозками через РФ из КНР в Гей-ропу. Что нам мешает повернуть это "дышло" в свою сторону? Нет не надо запрещать и прекращать! Но можно и нужно получать дополнительные доходы в казну РФ не только из-за увеличения объёмов перевозок, можно "подкорректировать" тарифы, можно ввести дополнительные платежи и проверки (грузы же идут в НЕДРУЖЕСТВЕННЫЕ СТРАНЫ, вдруг там запрещенное к перевозке через РФ). А то получается, что мы к китайцам со всей душой, а они к нам даже не боком! Не хорошо получается.