Программисты и слесари: самые высокие зарплаты в Иркутске

Самыми высокооплачиваемыми вакансиями в Иркутске в апреле, по данным SuperJob, стали предложения для программистов 1С до 200 000 рублей, слесарей-агрегатчиков от 150 000 рублей и программистов-разработчиков 1С от 130 000 рублей.