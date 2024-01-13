Наталья Варлей: Так кому и зачем нужна сегодняшняя ложь?!

ВТ

Врам Тавризов

А мы и есть папуасы, если клюнули на западное «счастье», позабыв все своё, что нам отличало от западных стекляшек Наталья права, но таких становится все меньше - танцы/обниманцы с голыми задницами и многое другое заменили все нормальное и даже святое, что нас сближало, объединяло и даже у нормальных людей позволяло смотреть сверху вниз на запад с его благополучием - наши нравы в целом повсеместно и всегда превосходили западный уклад жизни с его прикрытыми бумажным покрывалом ценностями, которые сдувало даже лёгким ветром