Лгут те, кто пишет или говорит о «серой, бедной жизни в советское время»! Жизнь кипела и бурлила! Слава нашего цирка, Большого и Малого театров, МХАТа, БДТ – гремела по всему миру! А переполненные залы консерваторий и концертных залов… Так кому и зачем нужна сегодняшняя ложь?! Неправда и то, что «было нечего носить»! Да, не было куч шмотья.
Наталья Варлей: Так кому и зачем нужна сегодняшняя ложь?!
Комментарии
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2 час.
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Врам Тавризов
А мы и есть папуасы, если клюнули на западное «счастье», позабыв все своё, что нам отличало от западных стекляшек Наталья права, но таких становится все меньше - танцы/обниманцы с голыми задницами и многое другое заменили все нормальное и даже святое, что нас сближало, объединяло и даже у нормальных людей позволяло смотреть сверху вниз на запад с его благополучием - наши нравы в целом повсеместно и всегда превосходили западный уклад жизни с его прикрытыми бумажным покрывалом ценностями, которые сдувало даже лёгким ветром
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16 мин.
Taurus Zmei
Не задохнись от зависти
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2 мин.
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