В Крыму наибольшая доля кадрового дефицита приходится на сферу образования

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апреля. /ТАСС/. Более 17 тыс. сотрудников не хватает работодателям Республики Крым, наибольшая доля кадрового дефицита приходится на сферу образования, сообщили ТАСС в министерстве труда и социальной защиты региона.
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